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05:48 22.07.2019

Кандидаты от ОПЗЖ и самовыдвиженцы лидируют в мажоритарных округах на Луганщине – ЦИК

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В Центризбирком Украины от окружных избирательных комиссий Луганской области поступили данные обработки 5 и более процентов протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов в мажоритарных округах.

Так, в округе №105 по итогам обработки 16,66% протоколов лидирует кандидат от партии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб, за которую проголосовали 50% избирателей (или 19 голосов). На втором месте с 34,21% голосов (13 голосов) идет кандидат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", брат главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Сергей.

В округе №106 по итогам обработки 17,14% протоколов с небольшим отрывом от соперников лидирует кандидат-самовыдвиженец Юрий Фурман (21,88% голосов). На втором месте с 19,58% голосов представитель "Слуги народа" Алексей Кузнецов, на третьем с 18,03% голосов кандидат от ОПЗЖ Валерий Черныш. Баллотирующийся здесь же экс-глава Закарпатской, а ранее и Луганской облгосадминистраций Геннадий Москаль имеет поддержку 13,17% избирателей.

В округе №108 по итогам обработки 8,19% протоколов лидирует самовыдвиженец Александр Сухов (31,16% голосов). На втором месте действующий нардеп Сергей Рыбалка с 17,41% голосов избирателей. От него с минимальной разницей отстает кандидат от ОПЗЖ Эдуард Щеглаков (17,18%) и кандидат от "Слуги народа" Александр Сорокин (16,11% голосов).

В округе №112 по итогам обработки 12,5% протоколов лидирует кандидат от ОПЗЖ Александр Чернецов (36,04% голосов). Второе и третье места занимают кандидат-самовыдвиженец Сергей Вельможный (25,81%) и кандидат от "Слуги народа" Ярослав Мисинкевич (22,34%) соответственно.

В округе №113 по итогам обработки 5,55% протоколов лидирует кандидат от ОПЗЖ Александр Лукашев (30,33% голосов). Второе и третье места занимают кандидат от "Слуги народа" Вита Слипец (22,51% голосов) и самовыдвиженец Владимир Струк (19,66%) соответственно.

В округе №114 по итогам обработки 7,53% протоколов лидирует баллотирующийся как самовыдвиженец действующий нардеп Сергей Шахов, за которого проголосовали 39,01% избирателей. У его ближайшего конкурента – кандидата от "Слуги народа" Максима Моисеева 27,99% голосов. За ним с поддержкой 24,8% голосов следует самовыдвиженец Валерий Мошенский.

Теги: #луганщина #голосование #мажоритарка
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