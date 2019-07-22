Кандидаты от Оппоблока и ОПЗЖ ведут борьбу за депутатство в мажоритарных округах Донецкой области - данные ЦИК

Согласно оперативным данным Центризбиркома, в мажоритарных округах в Донецкой области основное соперничество за депутатские мандаты развернулось между представителями партий "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Так в округе № 45 после обработки 40,62% протоколов побеждает гендиректор входящего в группу "Метинвест" Авдеевского коксохима Муса Магомедов (Оппоблок) – 70,08% голосов. У Анастасии Петренко (ОПЗЖ) – 11,78%, у Веры Савченко - 3,33%.

В округе №46 после обработки 17,21% протоколов лидирует Федор Христенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 40,62%, он опережает Родиона Вощанова ("Слуга народа") – 23,39% и Дмитрия Реву ("Оппоблок") – 22,67%.

В округе №47 после обработки 23% протоколов побеждает Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь") 50,02%, у у Василия Потлачука ("Слуга народа") – 16,22% и самовыдвиженца Олега Недавы – 15,65%.

В округе №48 после обработки 49,45% протоколов самовыдвиженец нардеп Максим Ефимов (54,55%), у Дениса Ошурко – 19,57%.

В округе 49 обработано 11,47% протоколов: лидирует Валерий Гнатенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь" 36,72%), у Бориса Колесникова (Оппозиционный блок")- 33,89%, у Сергея Сивохо ("Слуга народа) – 20,13%.

В округе 50 после обработки 35,39% протоколов лидирует Руслан Требушкин (Оппоблок) – 34,85%, у самовыдвиженца Андрея Аксенова – 24,74%.

В 57-м округе обработано 28,31% протоколов: побеждает Вадим Новинский ("Оппозиционный блок") – 43,12%. У Вячеслава Салгалова ("Слуга народа") – 23,44%.

В округе 58 после обработки 31,63% протоколов лидирует Сергей Магера (Оппоблок) – 30,68%, у Виктора Романюка (("Слуга народа) и Валентина Рыбачука (ОПЗЖ) соответственно – 22,47% и 21,2%.

В 59-м округе обработано 13,88% протоколов: лидирует Владимир Мороз (ОПЗЖ) – 34,76%. У самовыдвиженца Сергея Сажко – 25,15%.

В округе №60 обработано 10% протоколов: лидирует Артем Марчевскй (ОПЗЖ) – 29,22%, у самовыдвиженца Дмитрия Лубенца – 30,21%. У самовыдвиженца Руслана Щербаня – 0,85%.

По округам №51 и №52 данные обработки протоколов на сайте ЦИК отсутствуют.