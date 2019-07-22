Выборы2019

Выборы

04:44 22.07.2019

Кандидаты от "Слуги народа" уверенно побеждают в большинстве мажоритарных округов на Днепропетровщине – ЦИК

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Согласно поступившим в Центризбирком от окружных избирательных комиссий Днепропетровской области данным обработки 7 и более процентов протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов, в большинстве округов лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Так, в округе № 24 после подсчета 8,13% протоколов лидирует Дмитрий Кисилевский ("Слуга народа") – 58,13% голосов, существенно опережая представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Семенко – 14,11%.

В округе № 25 после подсчета 7,22% лидирует Максим Бужанский ("Слуга народа") – 31,67% голосов. Он существенно опережает самовыдвиженца Максима Курячего, у которого 20,52% голосов.

В округе № 26 после подсчета 10,81% лидирует Кирилл Нестеренко ("Слуга народа") – 40,24% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадия Гуфмана, у которого 26,34% голосов.

В округе №27 после подсчета 22,98% лидирует Вячеслав Медяник ("Слуга народа") – 45,78% голосов. Он существенно опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Никитина, у которого 13,09% голосов.

В округе № 28 после подсчета 15,38% лидирует Юрий Мисягин ("Слуга народа") – 55,78% голосов Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерия Черного – 14,39,%.

В округе № 29 после подсчета 12,79% лидирует Сергей Демченко ("Слуга народа") – 53,32% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Юрчака – 10,40%.

В округе № 30 после подсчета 25,60% лидирует Анна Личман ("Слуга народа") – 48,44% голосов. Она опережает представителя "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Сауся – 13,86%.

В округе № 31 после подсчета 15,46% лидирует Владимир Захарченко ("Слуга народа") – 55,44% голосов. Он опережает самовыдвиженца Константина Павлова, у которого 27,18%.

В округе № 32 после подсчета 21,50% лидирует Елена Криворучкина ("Слуга народа") – 55,12% голосов. Она опережает самовыдвиженца Андрея Гальченко – 21,82%.

В округе №33 после подсчета 42,04% голосов лидирует Юрий Корявченков ("Слуга народа") – 61,62%.голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Виншеля – 7,46%.

В округе № 34 после подсчета 18,97% лидирует Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 35,18%голосов. Он опережает самовыдвиженца Олега Кришина – 21,41%.

В округе № 35 после подсчета 15,04% лидирует Денис Герман ("Слуга народа") – 49,47% голосов. Он опережает самовыдвиженца Андрея Шипко – 27,85%.

В округе № 36 после подсчета 29,70% лидирует Роман Каптелов ("Слуга народа") – 40,38% голосов. Он опережает самовыдвиженца Артура Мартовицкого – 30,66%.

В округе № 37 после подсчета 17,80% лидирует самовыдвиженец Дмитрий Шпенов – 36,22% голосов. Он опережает представителя партии"Слуга народа" Игоря Фартушного – 28,94%.

В округе № 38 после подсчета 10,21% лидирует Владислав Бородин ("Слуга народа") – 31,43% голосов. Он опережает самовыдвиженца Вадима Нестеренко – 28,08%.

В округе №39 после подсчета 21,15% голосов лидирует Сергей Сиверин ("Слуга народа") – 50,95% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Марию Пустову – 14,54%.

В округе № 40 после подсчета 17,82% лидирует Александр Трухин ("Слуга народа") – 54,11%. Он опережает самовыдвиженца Олега Кужмана – 14,11%.

Теги: #днепропетровская #выборы
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