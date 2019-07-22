Выборы2019

Выборы

04:18 22.07.2019

В ряде мажоритарных округов уверенно лидируют или побеждают действующие нардепы

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На внеочередных выборах в Верховную Раду в ряде мажоритарных округов уверенно лидируют или побеждают действующие народные депутаты.

В частности, народный депутат и самовыдвиженец Олесь Довгий уверенно лидирует на выборах в Раду в № 102 мажоритарном округе Кировоградской области. Согласно данным ЦИК после обработки 9,72% протоколов за Довгого проголосовали 48,73% избирателей, у Артема Петрощука (Слуга народа) – 20,62%.

Нардеп и самовыдвиженец Андрей Деркач уверенно лидирует в 159-м округе Сумской области после обработки 8,18% протоколов. Он набирает 40,9%, у Дмитрия Шевченко ("Слуга народа") - 20,44%.

Нардеп и самовыдвиженец Александр Герега уверенно лидирует в 192-м округе Хмельницкой области после обработки 11,48% протоколов, у него - 46,63%, у Василия Гуменюка ("Слуга народа") – 25,98%.

Нардеп Виктор Бондарь, самовыдвиженец, лидирует в округе №191 Хмельницкой области, где обработано 10,98% протоколов, За Бондаря - 34,32%, у Марины Потаповой ("Слуга народа") и Александра Спивака (самовыдвиженец) соответственно - 20,66% и 19,8%.

В округе №198 на Черкащине лидирует нардеп и самовыдвиженец Сергей Рудык, у него 29,67% после обработки 18,79% протоколов, а у Наталии Дьяченко ("Слуга народа") – 21,26%.

В тоже время в округе № 130 нардеп Андрей Водатурский проигрывает выборы в 130 округе лидирующему Игорю Негулевскому (Слуга народа) и 36,61% Владимиру Фроленко (ОПЗЖ )- 22,7 после обработки, 16,73% протоколов. У Водатурского соответственно 14, 73%.

В Черкасской области в округе №197 лидирует телеведущий Александр Скичко ("Слуга народа"). После обработки 5,63% протоколов у него 39,37%, а у самовыдвиженца Владислава Голуба – 25,8%.

Теги: #нардепы #мажоритарка
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