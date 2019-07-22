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КПВВ "Майорское" в понедельник не будет работать из-за сохранения взрывоопасной ситуации – Госпогранслужба

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Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" в понедельник, 22 июля, не будет осуществлять пропуск лиц и транспорта в связи с сохранением взрывоопасной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, из-за наличия большого количества лиц, ожидающих восстановления работы контрольного пункта въезда-выезда, в воскресенье по решению командования объединенных сил, пропуск через КПВВ "Майорское" в 19:10 воскресения было восстановлено.

Однако в Госпогранслужбе проинформировали, что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации возле КПВВ "Майорское" 22 июля дорожный коридор "Горловка – Бахмут" функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться.

"Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой, учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье, 21 июля, из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы рядом к КПВВ обнаружили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт вновь приостановил работу; позже появилась информация, что всего было найдено 12 взрывоопасных предметов.

Теги: #майорское #кпвв #донбасс
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