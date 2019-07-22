Выборы2019

Выборы

03:59 22.07.2019

Журналисты "1+1" Дубинский и Василевская побеждают в мажоритарных округах в Киевской области, Кононенко проигрывает - ЦИК

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В Киевской области на внеочередных выборах в Верховную Раду журналисты телеканала "1+1", кандидаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк побеждают на мажоритарных округах по результатам обработки 5% и более электронных протоколов.

Так, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на округе №94 при обработке 5,14% протоколов Дубинский набирает 27,78% голосов избирателей, незначительно опережая кандидата от партии "Батькивщина" Ларису Ильенко, у которой 27,49%. У действующего народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженца Игоря Кононенко - 16,36% голосов.

В округе №93 при обработке 6,17% протоколов лидирует выдвиженка от партии "Слуги народа" Анна Скороход (43,15%), за ней – самовыдвиженец Александр Жукотанский (23,49%). Далее идут действующий нардеп из "Народного фронта", самовыдвиженец Геннадий Кривошея (6,57%) и парламентарий из БПП, самовыдвиженец Юлий Мамчур (1,82%).

В округе №96, где обработано 9,45% протоколов, побеждает специальный корреспондент, журналист-расследователь телеканала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк (выдвиженец партии "Слуга народа"), которую поддержали 35,27% избирателей. За ней вплотную следует руководитель депутатской группы "Воля народа" в парламенте 8-го созыва, самовыдвиженец Ярослав Москаленко с показателем 29,82%.

В округе №97 при обработке 9,62% протоколов действующий нардеп из БПП, выдвиженец партии "Голос" Павел Ризаненко проигрывает с 9,23% голосов (на 5м месте) представителю "Слуги народа" Николаю Галушко (34,37%).

Теги: #киевская #мажоритарка #выборы
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