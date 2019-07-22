"Слуга народа" набирает 41,82%, ОПЗЖ - 12,43% голосов после подсчета 16,29% электронных протоколов - ЦИК

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 10,29% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (41,82% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,43%, "Евросолидарность" – 8,64%, ВО "Батькивщина" – 8,47%, "Голос" – 6,29%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 4,34%, "Сила и честь", которая набирает 3,61% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,31%, и ВО "Свобода" – 2,39%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,24% голосов, Партия Шария – 2,16%, "Гражданская позиция" – 1,09%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" – 0,73%, Партия зеленых – 0,71%, Аграрная партия – 0,51%, Рух новых сил Саакашвили – 0,46%, Сила людей – 0,2%, Социальная справедливость – 0,15%, Сила права – 0,14%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" – 0,06%, "Объединение "Факел" – 0,05%.