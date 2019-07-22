Кивалов лидирует по 135-му округу в Одесской области – ЦИК

Народный депутат, член "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов лидирует на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по 135-му округу в Одесской области с 40,55% при 9,09% подсчитанных протоколов.

За ним, как свидетельствуют оперативные данные Центризбиркома, следует представитель партии "Слуга народа" Алексей Леонов (32,16%).

По 137 округу Одесской области при подсчете 6,5% протоколов лидирует самовыдвиженец Леонид Кимов - 28,68%. За ним идет народный депутат фракции "БПП" Алексей Гончаренко (25,16%).

По 138 округу, где подсчитали 7,11% протоколов, лидерство принадлежит представителю "Слуги народа" Степану Чернявскому, который обгонал действующего нардепа из группы "Воля народа" Ивана Фусина (20,08%).

По 139 округу (также Одесская обл.) подсчитано 5,67% голосов, при этом лидирует представитель "Слуги народа" Игорь Васильковский (34,79%). За ним - кандидат от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виталий Саутенков 25,3%, а также самовыдвиженец и народный депутат Александр Пресман (группа "Видродження") - 21,96%.