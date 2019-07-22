На Закарпатье уверенно лидируют в своих округах Лунченко и Поляк, нардеп Чижмарь проигрывает выборы

В мажоритарных округах Закарпатской области, по оперативным данным ЦИК, пока уверенно лидируют лишь самовыдвиженцы Валерий Лунченко (округ 71) и Владислав Поляк (округ 73).

В округе №68 после обработки 11,11% протоколов лидирует самовыдвиженец Роберт Горват - 21,1%, у Александра Пекаря ("Слуга народа") – 18,29%. У нардепа и самовыдвиженца Юрия Чижмаря – 1,59%.

В округе №69 обработано 18,79% протоколов, борьба развернулась между нардепом Виктором Балогой ("Единый центр) – 38,34% и Эдгаром Токарем ("Слуга народа") – 38,26%.

В округе №70 обработано 8,49% протоколов: здесь уверенно лидирует Иван Дрогобецкий ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 37,65%, у Михаила Лабы ("Слуга народа") и Ивана Балоги ("Единый центр") соответственно 21,38% и 18,03%.

В округе №71 после обработки 26,21% протоколов побеждает самовыдвиженец Валерий Лунченко – 52,15%, у Сергея Грабаря ("Слуга народа") – 26,26%.

В 72-м округе, где обработано 13,46% протоколов, лидируют самовыдвиженец Василий Петьовка (30,64%) и Вадим Носа ("Слуга народа") – 28,04%.

В округе №73 после обработки 14,78% протоколов лидирует самовыдвиженец Владислав Поляк - 49,11%, у самовыдвиженца Василия Брензовича - 17,67%. У Павла Балоги ("Единый центр") - 11,76%.