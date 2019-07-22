Княжицкий и братья Дубневичи лидируют на мажоритарных округах во Львовской области, Семерак проигрывает

В Львовской области на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в мажоритарных округах лидируют самовыдвиженцы Ярослав и Богдан Дубневичи, а также представитель партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, по результатам обработки 5% и более электронных протоколов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), округе №116 после подсчета 11,11% голосов лидирует действующий нардеп из фракции "Народный фронт", выдвиженец от партии "Евросолидарность" Николай Княжицкий (26,01%), который опережает представителя партии "Голос" Марту Романяк (19,87%).

В округе №117 после подсчета 19,58% голосов лидирует представитель партии "Голос" Ярслав Рущишин (22,97%). За ним с небольшим отрывом следуют действующий нардеп от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженка Оксана Юринец (21,85%) и представитель партии "Слуга народа" Роман Фединяк (21,59%). Нардеп предыдущих созывов Тарас Стецькив (выдвиженец партии "Гражданская позиция") набрал 6,79% голосов.

В округе №118 после подсчета 15,10% голосов на первую позицию вышел действующий депутат из БПП, самовыженец Богдан Дубневич (46,08%), за ним следует представитель партии "Голос" Галина Васильченко (23,23%).

В округе №120 после подсчета 20,16% голосов лидирует народный депутат из фракции БПП, самовыдвиженец Ярослав Дубневич (46,91%). За ним следует представитель "Голоса" Тарас Элейко (17,79%).

В округе №122 после подсчета 7,31% голосов лидирует выдвиженец партии "Самопомич" Павел Бакунець (24,32%), за ним - представитель "Голоса" Виталий Андрейко (13%). Действующий нардеп из партии "Батькивщина" Евгений Рыбчинский набрал 4,7% голосов.

В округе №124 после подсчета 21,29% голосов лидирует кандидат от партии ВО "Свобода" Оксана Береза (15,24%), за ней следует выдвиженец от "Слуги народа" Юрий Камельчук (14,18%), далее - Юлия Мороз, выдвинутая партией "Батькивщина" (13,79%).

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак набирает 10,79%, экс-министр здравоохранения, выдвиженец от партии "Гражданская позиция" Олег Мусий - 9,01%.