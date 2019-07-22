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02:39 22.07.2019

В Запорожье хулиганы распылили в окно избирательного участка вещество с резким запахом во время подсчета голосов – полиция

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В Хортицком районе Запорожья трое мужчин распылили из баллончика вещество с резким запахом в открытое окно избирательного участка во время подсчета голосов избирателей, начало уголовное производство.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Запорожской области, об инциденте полицию проинформировали в воскресение, 21 июля, около 21:40.

"Полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей. Всех присутствующих вывели на улицу", - сказано в сообщении.

Работники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления. Трех мужчин доставили в отделение полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

В полиции напоминают, что в день голосования в Запорожье открыто 2 уголовных производства и составлено 6 административных протоколов.

Теги: #подсчет #хулиганство #выборы #запорожье
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