Во Львовской и Волынской областях и Одессе во время подсчета голосов пропадала электроэнергия

Во Львовской и Волынской областях, а также в г.Одесса на нескольких избирательных участках на досрочных выборах в Верховную Раду пропадала электроэнергия, и подсчет голосов проходил без света.

"Подсчёт голосов в Киевском районе (г.Одессы - ИФ) без света. В Киевском районе отключены от электричества два участка Гимназии 9 511112 и 511113. Один из кандидатов пытался помочь – светил через окно в двери", - сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Еремица на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на понедельник.

В свою очередь, как сообщается на сайте Гражданской сети "ОПОРА", в Волынской области в течение дня прошли дожди с сильным ветром, и на пяти избирательных участках исчезал свет во время подсчета голосов.

"На Волыни из-за непогоды на нескольких избирательных участках исчезало электроснабжение. По состоянию на 22:00 на спецучастке №070155 (ОИО №20) так и не появилось электроснабжение, поэтому комиссия считает бюллетени, светя фонариком", - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

Так, без электроэнергии остался участок в Берестечковской центральной районной больнице №2, также пропадал свет на участках № 070610 в селе Вербовка Любомльского района (ОИО №19) и №070493 в селе Баковцы Луцкого района (ОИО №20).

Дважды электроснабжение исчезало на спецучастке №070341, расположенном в Киверцовской центральной районной больнице.

Во Львовской области, согласно информации Гражданской сети "ОПОРА", свет исчезал на 6 избирательных участках: в селе Братковичи (№460151), Тулиголовое (№460213) Городокского района, селе Рыбники (№460266), городке Сходница (№ 460707, №460708) Дрогобычского района и в селе Долишне (№460733) Николаевского района члены, где члены УИК начали подсчет голосов при фонариках.

"Электроэнергия исчезла в этих населенных пунктах из-за погодных условий. На некоторых УИК через полчаса свет включили", - сообщили наблюдатели.