"Слуга народа" более, чем в 3,5 раза опережает ОПЗЖ после подсчета 6,3% электронных протоколов - ЦИК

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 6,3% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (41,2% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 11,24%, ВО "Батькивщина" – 9,43%, "Евросолидарность" – 8,62%, "Голос" – 6,03%, Радикальная партия – 5,45%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия "Сила и честь", которая набирает 3,49% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,18%, и ВО "Свобода" – 2,5%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,4% голосов, Партия Шария – 1,83%, "Гражданская позиция" – 1,08%.

Менее 1% набрали: Партия зеленых – 0,83%, партия "Объединение "Самопомич" – 0,64%, Аграрная партия – 0,5%, Рух новых сил Саакашвили – 0,45%, Сила людей – 0,24%, Сила права – 0,15% и "Патриот" - по 0,15%, Социальная справедливость – 0,12%, "Объединение "Факел" – 0,07", "Независимость" – 0,06%.