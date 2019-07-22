В Киеве обнаружили подписанные членами УИК протоколы до окончания голосования, возбуждено дело

В г.Киева полиция начала уголовное производство в святи с обнаружением подписанных членами участковых избирательных комиссий (УИК) протоколов подсчета голосов, когда процесс голосования еще продолжался.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, об обнаружении подписанного протокола на участке в Голосеевском районе в полицию сообщила наблюдательница

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.

"Аналогичная ситуация случилась и в Соломенском районе: наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала данный факт", - сказано в сообщении.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.