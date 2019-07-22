Выборы2019

Выборы

00:26 22.07.2019

На выборах в Раду явка составила 49,84% – данные ЦИК по всем 199 округам

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Явка избирателей на выборах в Верховную Раду IX созыва составила 49,84% по данным всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской - 52,26%, Днепропетровской - 51,18%, Донецкой - 45,71%, Житомирской - 51,48%, Закарпатской - 41,16%, Запорожской - 50,82%, Ивано-Франковской - 48,04%, Киевской - 50,30%, Кировоградской - 49,40%, Луганской - 49,23%, Львовской - 53,42%, Николаевской - 47,09%. Одесская область показала явку 46,97%, Полтавская - 54,10%, Ровенская - 48,02%, Сумская - 52,24%, Тернопольская - 54,21%, Харьковская– 50,43%, Хмельницкая - 53,17%, Черкасская область - 51,53%, Черновицкая - 42,06%, Черниговская - 54,80%, Херсонская - 43,93%, Киев - 48,97%.

Теги: #явка #выборы #цик
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