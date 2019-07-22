Кандидат в нардепы от партии "Голос" Войцицкая признала поражение на мажоритарном округе №155

Кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №155 (Ровенская область) от партии "Голос" Виктория Войцицкая признала проигрыш на выборах в Верховную Раду конкуренту от партии "Слуга народа" Владимиру Рашовскому.

"Приветствую конкурента от "Слуги народа" с победой на 155 округе. Это была крутая кампания. Спасибо всем за поддержку", - написала Войцицкая на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.