На выборах парламента явка составила 49,86% – данные ЦИК по 198 из 199 округов

Явка избирателей на выборах в Верховную Раду IX созыва по состоянию на 23:37 воскресенья составила 49,86% по данным 198 избирательных округов по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины. Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 198 округов.

Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской - 52,26%, Днепропетровской - 50,91%, Донецкой - 45,71%, Житомирской - 51,48%, Закарпатской - 41,16%, Запорожской - 50,82%, Ивано-Франковской - 48,02%, Киевской - 50,30%, Кировоградской - 49,40%, Луганской - 49,23%, Львовской - 53,42%, Николаевской - 47,09%. Одесская область показала явку 47,06%, Полтавская - 54,10%, Ровенская - 48,02%, Сумская - 52,24%, Тернопольская - 54,24%, Харьковская– 50,43%, Хмельницкая - 53,17%, Черкасская область - 51,53%, Черновицкая - 42,06%, Черниговская - 54,79%, Херсонская - 43,93%.