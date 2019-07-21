Кандидаты от "Силы людей" и "Слуги народа" лидируют в округе №167, вдвое опережая баллотирующихся здесь же Барну и Сиротюка - ЦИК по 9,4% протоколов

На одномандатном избирательном округе №167 в Тернопольской области с 24,96% и 23,32% голосов избирателей лидируют кандидат в народные депутаты от партии "Сила людей" Владимир Шматько и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Гевко соответственно.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 9,43% протоколов, далее с существенным отрывом идут действующий нардеп от "БПП", баллотирующийся от партии "Европейская солидарность" Олег Барна (11,23% голосов избирателей) и кандидат от "Свободы" Олег Сиротюк (10,97% голосов).

Остальные кандидаты в напрдепы по этому округу набирают менее 10% голосов избирателей.