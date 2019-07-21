"Голос" рассчитывает, что Рада девятого созыва проработает весь предполагаемый срок - глава штаба

Партия "Голос" рассчитывает, что Верховная Рада нового девятого созыва проработает весь предполагаемый законом срок, а также выступает против внеочередных местных выборов, сообщила глава предвыборного штаба, второй номер списка партии "Голос" Юлия Клименко.

"На данный момент можем сказать, что мы не готовы создавать коалицию и коалиционное соглашение, это партия "Оппоплатформа – За жизнь", так как у нас абсолютно расходятся программные принципы, а также вектор и видение Украины как свободной и европейской страны", - сказала Клименко на брифинге в штабе в воскресенье вечером.

На вопрос о том, поддерживает ли партия "Голос" проведение досрочных местных выборов, Клименко ответила отрицательно.

"Партии, которые зашли в парламент, должны показать свою работу, и местные выборы должны отображать результаты роботы новых сил в парламенте", - отметила она.

Клименко выразила надежду, что Рада девятого созыва проработает весь отведенный законом срок.

"Так как постоянная смена парламента и баланса сил не очень хорошо влияет на экономику, страну и граждан... Мы будем прилагать силы, чтобы конструктивно работал парламент отведенный ему срок", - сказала Клименко.