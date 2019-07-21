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23:00 21.07.2019

"Слуга народа" и еще 2 партии обратились в Киевскую школу экономики для обучения своих депутатов

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Три политические силы, среди которых партия "Слуга народа", обратились в Киевскую школу экономики с предложением разработать и провести учебный интенсив для своих членов, сообщил почетный президент Киевской школы экономики (KSE) и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов.

"Kиевская школа экономики будет учить вновь избранных народных депутатов! Первой к нам обратилась партия-лидер гонки – "Слуга народа". Сейчас имеем три политические партии, верящих в силу образования", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Почетный президент KSE уточнил, что остальные партии он назовет после подписания контрактов.

Милованов подчеркнул, что KSE вне политики и не поддерживает "политические амбиции или действия одной партии". "Мы готовы поддерживать политические силы интеллектуально - через качественное образование", - сказал президент KSE.

Ранее Милованов раскритиковал новый закон об украинском языке из-за вводимого им требования преподавать на украинском языке. По его словам, учеба в KSE идет только на английском, и школа вынуждена будет выбирать – закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну.

Киевская школа экономики была основана в 1996 институтом Economic Education and Research Consortium (EERC) и благотворительным фондом Евразия (Eurasia Foundation).

В 2017 году магистерские программы школы получили лицензию от Министерства образования и науки Украины, а в 2018 году - государственную аккредитацию. В минувшем году в образовательные программы KSE также добавилась МВА в области искусственного интеллекта и анализа данных и бакалаврская программа по экономике и предпринимательству совместно с Стокгольмской школой экономики в Риге.

Теги: #образование #kse #депутаты
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