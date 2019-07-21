Богдан Дубневич проигрывает выборы в 118-м округе – экзит-пол

Кандидатка от партии "Голос" Галина Васильченко лидирует на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №118 во Львовской области.

По данным экзит-пола, проведенного социологическим агентством "Фама", Васильченко набирает 36% голосов, действующий депутат Богдан Дубневич – 23,6%, выдвиженец партии "Слуга народа" Артем Федецкий – 11,6%, а представитель "Самопомич" Тарас Кльофа – 9,7% голосов.

По партийным спискам также лидирует "Голос"-- 31,8%, «Европейская солидарность» – 28,1%, «Слуга народа» – 14,4%, «Свобода» – 5,1%, «Батькивщина» – 4,9%, «Самопомич» – 3,1%.

Как указано в сообщении, данные приведены после обработки 70% собранных анкет.

Всего опросили избирателей на выходе из 30 участков. Погрешность репрезентативности не превышает 1,8%.

В округ №118 входит часть Сыховского района Львова и Пустомытовскый район Львовской области.