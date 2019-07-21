Выборы2019

Выборы

22:57 21.07.2019

Богдан Дубневич проигрывает выборы в 118-м округе – экзит-пол

1 мин читать

Кандидатка от партии "Голос" Галина Васильченко лидирует на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №118 во Львовской области.

По данным экзит-пола, проведенного социологическим агентством "Фама", Васильченко набирает 36% голосов, действующий депутат Богдан Дубневич – 23,6%, выдвиженец партии "Слуга народа" Артем Федецкий – 11,6%, а представитель "Самопомич" Тарас Кльофа – 9,7% голосов.

По партийным спискам также лидирует "Голос"-- 31,8%, «Европейская солидарность» – 28,1%, «Слуга народа» – 14,4%, «Свобода» – 5,1%, «Батькивщина» – 4,9%, «Самопомич» – 3,1%.

Как указано в сообщении, данные приведены после обработки 70% собранных анкет.

Всего опросили избирателей на выходе из 30 участков. Погрешность репрезентативности не превышает 1,8%.

В округ №118 входит часть Сыховского района Львова и Пустомытовскый район Львовской области.

Теги: #экзит #пол #округа #выборы #запад
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:05 22.07.2019
На выборах в Раду явка составила 49,84% – данные ЦИК по всем 199 округам

На выборах в Раду явка составила 49,84% – данные ЦИК по всем 199 округам

23:58 21.07.2019
На выборах в Раду явка составила 49,84% – данные ЦИК по всем 199 округам

На выборах в Раду явка составила 49,84% – данные ЦИК по всем 199 округам

23:51 21.07.2019
На выборах парламента явка составила 49,86% – данные ЦИК по 198 из 199 округов

На выборах парламента явка составила 49,86% – данные ЦИК по 198 из 199 округов

23:38 21.07.2019
Кандидаты от "Силы людей" и "Слуги народа" лидируют в округе №167, вдвое опережая баллотирующихся здесь же Барну и Сиротюка - ЦИК по 9,4% протоколов

Кандидаты от "Силы людей" и "Слуги народа" лидируют в округе №167, вдвое опережая баллотирующихся здесь же Барну и Сиротюка - ЦИК по 9,4% протоколов

23:21 21.07.2019
В Раду проходят 6 партий – обработано 0,5% протоколов

В Раду проходят 6 партий – обработано 0,5% протоколов

23:06 21.07.2019
Секретарь Киевсовета Прокопив и представитель "Слуги народа" лидируют на выборах в 211 округе в Киеве – экзит-полл

Секретарь Киевсовета Прокопив и представитель "Слуги народа" лидируют на выборах в 211 округе в Киеве – экзит-полл

23:06 21.07.2019
На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,78% избирателей - данные ЦИК по 191 округу

На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,78% избирателей - данные ЦИК по 191 округу

22:52 21.07.2019
В КИУ отмечают вмешательство Нацполиции в работу избиркомов в 207 и 210 округах

В КИУ отмечают вмешательство Нацполиции в работу избиркомов в 207 и 210 округах

22:32 21.07.2019
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в сторону Киева

Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в сторону Киева

22:23 21.07.2019
Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов

Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

Зеленский дал понять, что его команда готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

ПОСЛЕДНЕЕ

ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

НА ВЫБОРАХ В РАДУ ЯВКА СОСТАВИЛА 49,84% – ДАННЫЕ ЦИК ПО ВСЕМ 199 ОКРУГАМ

Садовый заявил о намерении уйти с руководства партии "Самопомич"

Власти Украины рассматривают введение конкретных мер запаспортизацию жителей Донбасса, что является нарушением минских соглашений - секретарь СНБО

"Голос" рассчитывает, что Рада девятого созыва проработает весь предполагаемый срок - глава штаба

"Слуга народа" и еще 2 партии обратились в Киевскую школу экономики для обучения своих депутатов

"Голос" готов предлагать Вакарчука в премьеры Украины - глава штаба партии

ЦИК признала противоправной бездеятельность ОИК на округе № 94

ЦИК начал публиковать данные подсчета голосов, в Раду проходят 4 партии – у Слуги народа - 48,64%

Данилюк на вопрос о премьерстве: я сейчас вижу свое будущее в СНБО

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА