Данилюк разрабатывает новую стратегию национальной безопасности Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что разрабатывает новую стратегию национальной безопасности страны.

"Сейчас я начал работу над новой стратегией национальной безопасности. Это чрезвычайно важная и глубокая работа, целью которой является определение рисков, с которыми Украина сталкивается сейчас, определить с какими столкнётся в следующие, например, пять лет, и искать на них ответы", - сказал Данилюк журналистам в воскресенье в избирательном штабе партии "Слуга народа".

Он добавил, что безопасность Украины постоянно требует внимания.