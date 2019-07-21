В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

В Верховную Раду IX созыва по партийным спискам проходят пять партий, свидетельствуют обновленные на 20:00 результаты экзит-пола, проведенного австрийским "Институтом социальных исследований" SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" по заказу телеканала "112".

Согласно им, в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" (43,5% голосов), "Оппозиционная платформа – За життя" (12,5%), "Европейская солидарность" (8,7%), ВО "Батькивщина" (8,1%), партия "Голос" (6,6%).

С учетом таких результатов "Слуга народа" по партийным спискам получит 123 место, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 35, "Европейская солидарность" – 25, ВО "Батькивщина" – 23 и партия "Голос" – 19.

Теоретический шанс попасть в Раду еще сохраняют партии "Сила и честь" и Радикальная партия Олега Ляшко, получившие по итогам экзит-пола соответственно 3,8% и 3,4%, поскольку погрешность этого опроса для партий с результатом ниже 10% составляет 1,9% (для партий с результатом выше 10% – 2,4%).

Нынешние выборы в парламент проходят по смешанной системе – 225 кандидатов избираются по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Национальные экзит-полы проводятся только по голосованию в общегосударственном многомандатном округе по партийным спискам, и их результаты дают возможность получить представление о составе и будущих партийных фракциях лишь по одной половине парламента.

Относительно второй части будущего парламента - кандидатов-мажоритарщиков - тоже могут проводиться экзит-полы, но в каждом округе отдельно.

При этом нужно учитывать, что кандидаты-мажоритарщики выдвигаются как партиями, так и путем самовыдвижения, поэтому после избрания в парламент часть депутатов, избранных в округах, может войти во фракции партий, которые их выдвигали, а предвидеть, куда войдут самовыдвиженцы, заранее невозможно.

Также следует учитывать, что действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.