Выборы2019

Выборы

22:01 21.07.2019

Национальный экзит-пол: В Раду проходят партии "Слуга народа" – 44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%

1 мин читать

В Верховную Раду нового IX созыва проходят пять партий, свидетельствуют окончательные результаты Национального экзит-пола, обнародованного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно данным опроса (по состоянию на 20.00), в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" –44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%.

За партию "Сила и честь" проголосовали 4,3% в целом по Украине. Эта сила может преодолеть барьер с учетом погрешности.

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии: "Оппозиционный блок" (3,3%), Партия Шария – 3,1%, "Радикальная партия" (2,8%).

Десятку замыкает "Украинская стратегия Гройсмана" (2,2%).

Кроме того "Свобода" получила 2,1%, "Гражданская позиция" – 0,9%,"Самопомич" – 0,7%, Партия зеленых – 0,6%, Аграрная партия – 0,5%, Рух новых сил Саакашвили – 0,4%, Сила людей – 0,3%, Сила права – 0,2%, Социальная справедливость – 0,2%, "Независимость" и "Патриот" - по 0,1%.

В ходе Национального экзит-пола было опрошено 11629 респондентов на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% - для других партий. Уровень доступности – 74%.

Теги: #экзитполл #национальный #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:32 21.07.2019
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в сторону Киева

Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в сторону Киева

22:23 21.07.2019
Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов

Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов

22:21 21.07.2019
ЦИК признала противоправной бездеятельность ОИК на округе № 94

ЦИК признала противоправной бездеятельность ОИК на округе № 94

22:20 21.07.2019
ЦИК начал публиковать данные подсчета голосов, в Раду проходят 4 партии – у Слуги народа - 48,64%

ЦИК начал публиковать данные подсчета голосов, в Раду проходят 4 партии – у Слуги народа - 48,64%

22:02 21.07.2019
В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

21:56 21.07.2019
День выборов в Украине прошел спокойно, открыто 71 дело, имели место курьезы – МВД

День выборов в Украине прошел спокойно, открыто 71 дело, имели место курьезы – МВД

21:49 21.07.2019
"Слуга народа" ожидает хороший результат на округах, объявила о победе в столичных округах

"Слуга народа" ожидает хороший результат на округах, объявила о победе в столичных округах

21:45 21.07.2019
На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

21:33 21.07.2019
Медведчук обвиняет "Оппозиционный блок" в нарушениях против ОПЗЖ

Медведчук обвиняет "Оппозиционный блок" в нарушениях против ОПЗЖ

21:29 21.07.2019
Выборы в Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений – лидер "Гражданской позиции" Гриценко

Выборы в Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений – лидер "Гражданской позиции" Гриценко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" готов предлагать Вакарчука в премьеры Украины - глава штаба партии

Данилюк на вопрос о премьерстве: я сейчас вижу свое будущее в СНБО

Данилюк разрабатывает новую стратегию национальной безопасности Украины

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 49,39% ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ДАННЫЕ ЦИК ПО 100 ОКРУГАХ

Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Данные сети "ОПОРА" : явка на выборах в Раду составила 49,3% - Айвазовская

Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа – ЦИК

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 49,53% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ С 51 ОКРУГА – ЦИК

Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

В Харьковской области голосование прошло без грубых нарушений общественного порядка - полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА