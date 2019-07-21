"Слуга народа" ожидает хороший результат на округах, объявила о победе в столичных округах

Партия "Слуга народа" рассчитывает на хороший результат не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам, отметил ее глава Дмитрий Разумков.

"Мы уверены, что получим и хороший результат на мажоритарных округах. Наши кандидаты работали очень хорошо", - сказал он на брифинге в штабе партии в воскресенье.

Разумков отметил, что партия уже в ближайшее время намерена реализовывать те задачи, которые, в первую очередь, поставило президенту Зеленскому украинское общество.

Кандидат от партии Александр Ткаченко в свою очередь сообщил, что кандидаты от "Слуги народа" победили во всех 13 округах Киева, а также в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский (округ 94) и Ольга Василевская-Смаглюк (округ 96).