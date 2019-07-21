Данные сети "ОПОРА" : явка на выборах в Раду составила 49,3% - Айвазовская

Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля, по данным параллельного подсчета Civil Network OPORA, составила на 20:00 - 49,3% (погрешность 0,6%), сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Явка по данным параллельного подсчета Civil Network OPORA на 20:00 - 49,3% (погрешность 0,6%). Юг - 47,1%; Центр - 50,9%; Восток - 49,5%", Запад - 48,5%", сообщила Айвазовская в Фейсбук.

Она также добавила, что погрешность для регионов составляет 1,5%