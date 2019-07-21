Выборы2019

Выборы

21:20 21.07.2019

В Харьковской области голосование прошло без грубых нарушений общественного порядка - полиция

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В воскресенье в органы Нацполиции Украины в Харьковской области поступило 121 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 4 уголовных производства и составлено 2 административных протокола.

"Полицией открыто 4 уголовных производства, из них по ч.1 ст.158-1 и ч.2 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня), ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Составлено 2 административных протокола по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) и ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве отмечают, что чаще всего люди жаловались на проведение незаконной агитации (51), списки избирателей (17) и порчу бюллетеней (7).

По информации полиции, грубых нарушений общественного порядка и общественной безопасности на территории области за время голосования не допущено.

Теги: #харьковщина #нарушения #полиция #выборы
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