Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 51,08% по данным 7 округов – ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 51,08% по данным 7 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме около 21.00 воскресенья, куда поступили данные об активности избирателей на 7 округах. Общее количество территориальных избирательных округов 199.