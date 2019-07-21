НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 51,08% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ 7 ОКРУГОВ – ЦИК

Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"
Вакарчук: искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать, - закон разрешает мне заниматься творчеством
Гройсман: Украинцы сделали свой выбор с надеждой на светлое будущее, надеемся, что все их мечты осуществляется
Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского, "Батькивщина" готова быть в ней, но на должности не претендует – Тимошенко
Зеленский: обещанные "посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора
Порошенко видит партию "Голос" партнером "Евросолидарности" в новой Раде, а задачей – не допустить ОПЗЖ к реальной власти
Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"
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