Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром страны должен быть серьезный специалист в экономике и "новое лицо".

"Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук, или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики", - сказал он на брифинге в избирательном штабе партии "Слуга народа" в воскресенье вечером.