Порошенко обещает оправдать доверие украинцев, проголосовавших за "Евросолидарность" на выборах в Раду

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его политическая сила приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.

"Хочу обратиться ко всем украинцам … дорогие друзья, полугодовой избирательный марафон в Украине наконец-то завершился, и я хочу поблагодарить, поблагодарить нашу команду, поблагодарить всех и каждого, кто сегодня отдал голос за "Европейскую солидарность", - вы большие молодцы", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Он заверил: "Мы сделаем все, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали".