Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение вопроса удерживаемых в России украинских военнопленных моряков в ближайшее время, но дату не назвал.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас. Сроков точных я не могу дать, потому что это была бы неправда", - сказал Зеленский, выступая в избирательном штабе партии "Слуга народа" в воскресенье вечером.