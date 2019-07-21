Выборы2019

Выборы

20:18 21.07.2019

В Раду проходят партии "Слуга народа" – 42,7% голосов, "ОПЗЖ" - 12,9%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 8,5%, "Голос" - 6,5% - экзит-пол по заказу телеканала "112"

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В Верховную Раду IX созыва по партийным спискам проходят пять партий, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного австрийским "Институтом социальных исследований" SORA совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" по заказу телеканала "112".

По предварительным данным, в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" (42,7% голосов), "Оппозиционная платформа – За життя" (12,9%), "Европейская солидарность" (8,8%), ВО "Батькивщина" (8,5%), партия "Голос" (6,5%).

С учетом таких результатов "Слуга народа" по партийным спискам получит 121 место, "Оппозиционная платформа – За життя" – 37, "Европейская солидарность" – 25, ВО "Батькивщина" – 24 и партия "Голос" – 18.

Теоретический шанс попасть в Раду еще сохраняют партии "Сила и Честь" и Радикальная партия Олега Ляшко, получившие по итогам экзит-пола соответственно 3,9 и 3,1%, поскольку погрешность этого опроса для партий с результатом ниже 10% составляет 1,9% (для партий с результатом выше 10% – 2,4%).

Согласно данным этого экзит-пола, в десятке партий с лучшим результатом также "Партия Шария" – 3%, Оппозиционный блок – 2,8% и ВО "Свобода" – 2,2%.

У "Украинской стратегии Гройсмана" 1,8%, у Гражданской позиции" – 1%, у "Объединения Самопомич" и "Аграрной партии Украины" – по 0,6%.

Следом идут "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 0,4%, "Партия зеленых Украины" – 0,3%, "Сила людей" и "Сила права" – по 0,2%, "Социальная справедливость", "патриот" и ВО "Факел" – по 0,1%.

Нынешние выборы в парламент проходят по смешанной системе – по 225 кандидатов избираются по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Национальные экзит-полы проводятся только по голосованию в общегосударственном многомандатном округе по партийным спискам, и их результаты дают возможность получить представление о составе и будущих партийных фракциях лишь по одной половине парламента.

Относительно второй половины будущего парламента - кандидатов-мажоритарщиков - тоже могут проводиться экзит-полы, но в каждом округе отдельно.

При этом нужно учитывать, что кандидаты-мажоритарщики выдвигаются как партиями, так и путем самовыдвижения, поэтому после избрания в парламент часть депутатов, избранных в округах, может войти во фракции партий, которые их выдвигали, а предвидеть, куда войдут самовыдвиженцы, заранее невозможно.

Также следует учитывать, что действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы и другие фракции, в которые могут войти как депутаты-мажоритарщики, так и избранные по партийным спискам, но отказавшиеся войти во фракции этих партий.

Теги: #экзит #выборы #пол
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