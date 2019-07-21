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19:09 21.07.2019

С полуночи на Донбассе не было ни единого обстрела – штаб ООС

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Незаконные вооруженные формирования не осуществили ни одного обстрела позиций Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье с полуночи.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Позднее пришло сообщении о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.

Теги: #оос #обстрелы
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