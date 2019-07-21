Выборы2019

Выборы

19:07 21.07.2019

Харьковская полиция зарегистрировала 77 сообщений о нарушениях, открыто 4 дела - начальник главка

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Информация о минировании на 14-ти избирательных участках в Киевском районе Харькова (169 округ) не подтвердилась, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Мы убедились, что там все в порядке, и все участки по состоянию на сейчас работают в штатном режиме", - сказал Сокуренко на брифинге.

По его словам, информация о том, что на участках заложена взрывчатка, поступила от человека, который представился наблюдателем по фамилии Попов. Однако, как выяснили правоохранители в ходе проверки, наблюдатель с такой фамилией на этих участках не зарегистрирован. Сокуренко сообщил, что голосование было приостановлено на время проверки только на одном участке из 14-ти (расположенном по ул.Моисеевская, в здании КП "Харьковводоканал").

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Всего за день выборов в полицию поступило 77 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на территории Харьковской области, открыто 4 уголовных производства.

Теги: #нарушения #выборы #харьков
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