На участке во Львове пожилая избирательница устроила скандал, уснула, а после пробуждения порвала и попыталась съесть бюллетени - КИУ

На одном из избирательных участков в одномандатном избирательном округе №115 (Львов, центр – Сиховский район) избирательница пожилого возраста устроила скандал и испортила свои бюллетени.

Как сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ) во Львове, на участок пришла 94-летняя женщина, внесенная в список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться и должны голосовать дома. Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, избирательница в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке. Избирательная комиссия с согласия наблюдателей разрешила женщине проголосовать на участке.

После выдачи бюллетеней и их заполнения избирательница не захотела бросить бюллетени в переносную урну, только в стационарные, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать, отметили в КИУ.

Избирательная комиссия сообщила о происходящем детям 94-летней женщины. Пока они прибыли на участок, избирательница уснула.

"После приезда детей скандал продолжился и продолжался суммарно почти 4 часа… Завершающий аккорд возмущения 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени. Спасенные остатки бюллетеней были сложены в отдельный пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные", - сообщили во львовском КИУ.