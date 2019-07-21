В "Слуге народа" рассказали о политике на оккупированных территориях и возможных объединениях министерств

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев убежден, что вещание на оккупированные территории должно быть не только на украинском языке.

"Мы должны исходить из того, что украинский язык и образование на оккупированных территориях почти уничтожены, там агрессивно замещается украинский язык русским. Поэтому мы должны в данном случае использовать язык как оружие. Конечно же, мы должны воевать с врагом, используя все имеющиеся виды оружия, в том числе язык... мы должны предусмотреть особенности вещания на оккупированных территориях с использованием не только украинского языка", - сказал Потураев, выступая в Зе!штабе в воскресенье.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко, комментируя информационную стратегию взаимодействия с оккупированными территориями, отметил, что "главное, чтобы там слышали, что с ними хотят разговаривать".

"Невозможно говорить о вопросе информационной безопасности, не имея при этом решения того, каким будет следующий шаг по интеграции Донбасса или возвращении Крыма. Это даже не проблема отсутствия там медиа, а отсутствия диалога с оккупированными территориями. Там живут наши граждане и игнорирование этого факта, позиция "их там нет", которая была последние годы, или они все враги, лишала возможности вообще думать о повестке дня для этих территорий", - резюмировал кандидат.

Он также допустил объединение вопросов информационной политики, молодежи, спорта, туризма и культуры под крышей одного министерства.

"Этими вопросами сейчас занимаются три министерства - Минспорта, Мининформполитики и Минкультуры. И 14 разных агентств и институций, которые фактически между собой не объедены в вопросе стратегии или продвижения вперед. Поэтому нас вдохновляли такие примеры, как Сингапур или Великобритания, где эти вопросы объединены. И, на мой взгляд, это одно из решений, которое мы можем и будем предлагать, для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение проблем", - сказал Ткаченко.

Отвечая на вопрос, принято ли уже политическое решение об объединении министерств, он уточнил, что такого решения еще нет.