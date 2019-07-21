Выборы2019

Выборы

18:44 21.07.2019

В Херсонской области полиция проверяет информацию о минировании 4 участков

1 мин читать
В Херсонской области полиция проверяет информацию о минировании 4 участков

Полиция проверяет поступившую им информацию о том, что в четырех избирательных участках в Херсонской области заложена взрывчатка, сообщается на странице полиции Херсонской области в воскресенье.

"Сегодня около 17:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступила информация о минировании двух избирательных участков в пгт Белозерка", - говорится в сообщении.

Позже поступила информация о минировании участков в Корабельном районе. "Около 18:10 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступила информация о минировании двух избирательных участков в пгт Камышаны и с.Приозерное", - рассказали в полиции

Для проверки по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрыво-технической службы полиции Херсонской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Теги: #херсонская #лжеминирование #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 21.07.2019
К 19.00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах – МВД

К 19.00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах – МВД

19:07 21.07.2019
Харьковская полиция зарегистрировала 77 сообщений о нарушениях, открыто 4 дела - начальник главка

Харьковская полиция зарегистрировала 77 сообщений о нарушениях, открыто 4 дела - начальник главка

18:25 21.07.2019
К 18.00 открыто уже 44 дела по нарушениям на выборах – МВД

К 18.00 открыто уже 44 дела по нарушениям на выборах – МВД

18:07 21.07.2019
Голосование на выборах в Раду проходит в спокойном режиме - ЦИК

Голосование на выборах в Раду проходит в спокойном режиме - ЦИК

17:53 21.07.2019
На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,6% избирателей по данным 196 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,6% избирателей по данным 196 округов - ЦИК

17:38 21.07.2019
Полиция открыла 33 уголовных дела в связи с нарушениями в день голосования

Полиция открыла 33 уголовных дела в связи с нарушениями в день голосования

16:47 21.07.2019
Кандидат "Слуги народа" по округу 64 Сигачев не снимал свою кандидатуру - руководитель штаба

Кандидат "Слуги народа" по округу 64 Сигачев не снимал свою кандидатуру - руководитель штаба

16:32 21.07.2019
Полиция проверяет информацию о минировании 14 участков в Харькове

Полиция проверяет информацию о минировании 14 участков в Харькове

16:12 21.07.2019
На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 33,8% избирателей по данным 5 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 33,8% избирателей по данным 5 округов - ЦИК

16:07 21.07.2019
Полиция открыла 21 дело из-за нарушений в день голосования на выборах, в целом ситуация в Украине спокойная – МВД

Полиция открыла 21 дело из-за нарушений в день голосования на выборах, в целом ситуация в Украине спокойная – МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков: российские СМИ ведут пропаганду на территории, подконтрольной Украине

С полуночи на Донбассе не было ни единого обстрела – штаб ООС

В "Слуге народа" работают над проектом коалиционного соглашения, рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера

На участке во Львове пожилая избирательница устроила скандал, уснула, а после пробуждения порвала и попыталась съесть бюллетени - КИУ

В "Слуге народа" рассказали о политике на оккупированных территориях и возможных объединениях министерств

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине президента республики Бердымухамедова

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,59% избирателей по данным 198 округов - ЦИК

У КПВВ "Майорское" уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов – глава ГСЧС

Украинские полярники проголосовали на спецучастке, расположенном в баре на станции "Академик Вернадский"

Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим в городе

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА