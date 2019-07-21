В Херсонской области полиция проверяет информацию о минировании 4 участков

Полиция проверяет поступившую им информацию о том, что в четырех избирательных участках в Херсонской области заложена взрывчатка, сообщается на странице полиции Херсонской области в воскресенье.

"Сегодня около 17:30 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступила информация о минировании двух избирательных участков в пгт Белозерка", - говорится в сообщении.

Позже поступила информация о минировании участков в Корабельном районе. "Около 18:10 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступила информация о минировании двух избирательных участков в пгт Камышаны и с.Приозерное", - рассказали в полиции

Для проверки по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрыво-технической службы полиции Херсонской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.