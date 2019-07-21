Выборы2019

Выборы

17:53 21.07.2019

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,6% избирателей по данным 196 округов - ЦИК

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Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 16:00 воскресенья составила 36,6% по данным 196 избирательных округов из 199-х по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Уже поступили данные об активности избирателей из 196 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 37,5%, в Волынской - 36,5%, Днепропетровской - 38,62%, Донецкой - 35,69%, Житомирской - 37,85%, Закарпатской - 30,05%, Запорожской - 38,71%, Ивано-Франковской - 31,21%, Киевской - 37,29%, Кировоградской - 38,75%, Луганской - 39,49%, Львовской - 34,90%, Николаевской - 35,45%.

Одесская область показала явку 34,11%, Полтавская - 41,52%, Ровенская - 35,03%, Сумская - 39,51%, Тернопольская - 35,72%, Харьковская– 38,05%, Хмельницкая - 40,33%, Черкасская область - 39,64%, Черновицкая - 27,91%, Черниговская - 41,69%, Херсонская - 33,7%, г.Киев - 34,60%.

Теги: #явка #рада #выборы
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