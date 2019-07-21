Полиция открыла 33 уголовных дела в связи с нарушениями в день голосования

По состоянию на 17.00 воскресенья полиция открыла 33 уголовных производства в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на выборах в Верховная Раду.

"По состоянию на 17.00 поступило 1614 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлен 41 протокол об административных правонарушениях, открыто 33 уголовных производства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД Украины.

18 уголовных дел касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, 5 – препятствования осуществлению избирательного права, 3 – подкупа избирателей, 4 – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства и подделки документов.

На брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко рассказал, что голосование в целом проходит спокойно, без серьезных нарушений.

По его словам, практически все области голосуют более-менее равномерно, по состоянию на 17.00 проголосовало приблизительно 40% избирателей.

Что касается КПВВ "Майорское", то, как отметил советник министра, в настоящее время пропускной пункт еще не работает, продолжается обследование территории. "Мы держим ситуацию на контроле", - добавил Стойко.