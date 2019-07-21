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17:19 21.07.2019

У КПВВ "Майорское" уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов – глава ГСЧС

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У КПВВ "Майорское" уже обнаружено 12 взрывоопасных предметов – глава ГСЧС

Возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области обнаружено уже 12 взрывоопасных предметов, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"По состоянию на 17 часов в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины", - написал Чечеткин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС проводят дальнейшее обследование прилегающей к КПВВ территории.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ обнаружили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт вновь приостановил работу.

Теги: #мина #гсчс #кпвв
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