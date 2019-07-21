Выборы2019

Выборы

17:18 21.07.2019

Украинские полярники проголосовали на спецучастке, расположенном в баре на станции "Академик Вернадский"

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Голосование на выборах в Верховную Раду на спецучастке, который находится на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", продлилось полчаса и уже завершилось.

Как сообщается на сайте Национального антарктического научного центра, в волеизъявлении приняли участие 12 членов украинской экспедиции. Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 по Киеву) и продолжалось 30 минут.

Поскольку сюда не доходят ни агитаторы, ни наблюдатели, то полярники снимают ход выборов на мобильные телефоны. В этот раз они голосовали в помещении станционного бара "Фарадей". Урной для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня. Главой комиссии на этом участке был назначен начальник экспедиции Игорь Дикий.

После голосования и подсчета голосов оригиналы документов переложили в конверты и опечатали их. Эти документы будут переданы в Центризбирком.

В сообщении указано, что полярники голосовали только по общенациональным спискам партий, так как спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Теги: #антарктида #голосование #полярники
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