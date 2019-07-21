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16:58 21.07.2019

На КПВВ "Майорское" найден еще один снаряд – Чечеткин

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На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области обнаружен еще один взрывоопасный предмет, обследование территории продолжается, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

"В ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили еще один взрывоопасный предмет, а именно артиллерийский снаряд 30 мм", - написал Чечеткин на своей странице в соцсети Facebook.

Он проинформировал, что по состоянию на 16:15 на территории КПВВ уже найдены одна минометная мина калибром 120мм, один артиллерийский снаряд калибром 23мм, один артиллерийский снаряд калибром 30мм и фрагмент минометной мины.

"Подразделения ГСЧС продолжают дальнейшее обследование территории", - добавил глава ведомства.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ обнаружили минометную мину калибра 120 мм и контрольный пункт вновь приостановил работу.

Теги: #мина #гсчс #кпвв
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