Кандидат "Слуги народа" по округу 64 Сигачев не снимал свою кандидатуру - руководитель штаба

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 64-м избирательном округе (Житомирская область) Вячеслав Сигачев не снимал свою кандидатуру в пользу других претендентов, заявил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Это ложь, он не снимал своей кандидатуры. Его страницу в фейсбуке клонировали. И от фейковых страницы неизвестные написали пост. Через несколько часов фейсбук эту страницу заблокировал как фейковую", - сказал он на брифинге в штабе партии.