В харьковскую полицию поступило 53 сообщения о нарушениях в день выборов, более половины - о незаконной агитации

По состоянию на 14:00 воскресенья в полицию поступило 53 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на территории Харьковской области.

"Указанные факты внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Проводятся проверки", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Больше половины сообщений (28) касаются проведения незаконной агитации. Люди также жалуются на списки избирателей (5 обращений) и порчу бюллетеней (4 случая).

Полиция зарегистрировала 5 сообщений о нарушениях в списках избирателей; 28 - проведение незаконной агитации; 4 - порча бюллетеней; 16 - другие сообщения.

Кроме того, в Купянском районе области возле избирательного участка люди обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Они осмотрели сумку и не обнаружили в ней никаких взрывчатых веществ. Эвакуация граждан не проводилась. Работа избирательного участка не останавливалась. Чуть позже появился и сам владелец сумки.

В Балаклейский отдел полиции области поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина выхватил у наблюдателя видеорегистратор и скрылся. На месте работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.