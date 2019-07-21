Выборы2019

Выборы

15:41 21.07.2019

КПВВ "Майорское" откроют после проверки на безопасность передвижения граждан – МВД

1 мин читать

КППВ "Майорское" возобновит свою работу только после того, как подразделения МВД смогут гарантировать безопасность граждан, пересекающих пункт пропуска, подчеркивают в министерстве.

"Внештатная ситуация на КПВВ "Майорское"… Проводятся все необходимые действия, чтобы защитить права и свободы граждан. В настоящее время там работают взрывотехники", - сказал на брифинге в воскресенье в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Отвечая на вопрос о том, когда будет открыт КПВВ, он отметил: "Все будет решено после того, как подразделения МВД смогут гарантировать полную безопасность граждан, которые перемещаются через КПВВ".

Шкиряк пояснил, что в настоящее время проверка территории после обнаружения снаряда продолжается.

Ранее глава Госслужбы по ЧС (ГСЧС) Николай Чечеткин сообщил, что пиротехники продолжают выявлять взрывоопасные предметы во время обследования территории КПВВ "Майорское". "По состоянию на 15.00 уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт вновь приостановил работу.

Теги: #майорское #работа #проверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 21.07.2019
В Украине работают все избирательные участки - ЦИК

В Украине работают все избирательные участки - ЦИК

11:32 21.07.2019
В Украине работают все избирательные участки - ЦИК

В Украине работают все избирательные участки - ЦИК

10:44 21.07.2019
На 10 утра в Украине неоткрытыми остаются два участка – МВД

На 10 утра в Украине неоткрытыми остаются два участка – МВД

10:35 21.07.2019
Пропуск на КПВВ "Майорское" возобновлен – МВД

Пропуск на КПВВ "Майорское" возобновлен – МВД

08:51 21.07.2019
Избирательные участки в Киеве работают в штатном режиме - КГГА

Избирательные участки в Киеве работают в штатном режиме - КГГА

08:44 21.07.2019
В Харьковской области все участки открылись вовремя - полиция

В Харьковской области все участки открылись вовремя - полиция

14:25 19.07.2019
"ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с госорганами по экопроверкам

"ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с госорганами по экопроверкам

14:03 19.07.2019
Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

19:01 16.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

21:12 15.07.2019
"Азовсталь" после ЧП на миксере работает в штатном режиме

"Азовсталь" после ЧП на миксере работает в штатном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция проверяет информацию о минировании 14 участков в Харькове

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 33,8% избирателей по данным 5 округов - ЦИК

Полиция открыла 21 дело из-за нарушений в день голосования на выборах, в целом ситуация в Украине спокойная – МВД

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 16.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 33,8% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ 5 ОКРУГОВ - ЦИК

В харьковскую полицию поступило 53 сообщения о нарушениях в день выборов, более половины - о незаконной агитации

Ситуация в Киеве в день голосования в целом спокойная, открыто два дела по нарушениям – Крищенко

Во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина, двое ее дочек в больнице

На КПВВ "Майорское" обнаружены еще несколько взрывоопасных предметов – глава ГСЧС

В Бахмуте Донецкой области на выборах зафиксированы "карусели" - ОПЗЖ

Выборы в Раду проходят в штатном режиме - ЦИК

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА