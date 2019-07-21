КПВВ "Майорское" откроют после проверки на безопасность передвижения граждан – МВД

КППВ "Майорское" возобновит свою работу только после того, как подразделения МВД смогут гарантировать безопасность граждан, пересекающих пункт пропуска, подчеркивают в министерстве.

"Внештатная ситуация на КПВВ "Майорское"… Проводятся все необходимые действия, чтобы защитить права и свободы граждан. В настоящее время там работают взрывотехники", - сказал на брифинге в воскресенье в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Отвечая на вопрос о том, когда будет открыт КПВВ, он отметил: "Все будет решено после того, как подразделения МВД смогут гарантировать полную безопасность граждан, которые перемещаются через КПВВ".

Шкиряк пояснил, что в настоящее время проверка территории после обнаружения снаряда продолжается.

Ранее глава Госслужбы по ЧС (ГСЧС) Николай Чечеткин сообщил, что пиротехники продолжают выявлять взрывоопасные предметы во время обследования территории КПВВ "Майорское". "По состоянию на 15.00 уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт вновь приостановил работу.