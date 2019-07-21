Выборы2019

Выборы

15:20 21.07.2019

В Бахмуте Донецкой области на выборах зафиксированы "карусели" - ОПЗЖ

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В политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили о ряде нарушений на избирательных участках в Донецкой области, в частности, факт выдачи одному избирателю двух бюллетеней, "карусели" и подписание протоколов до окончания голосования.

Как сообщила пресс-служба партии, по состоянию на 13:30 ряд нарушений избирательного процесса зафиксирован в 46-м округе. Так, в Бахмуте на участке №140650 наблюдателями зафиксирован факт выдачи одному человеку двух бюллетеней. Девушка, пытавшаяся проголосовать дважды, убеждала, что хотела выразить политическую позицию своего отца, который якобы не смог явится на избирательный участок.

На участке №140613 наблюдателям пытались помешать установить камеры видеофиксации. В итоге оппоненты обесточили здание участка. Для решения проблемы использован автономный генератор.

Попытка фальсификации зафиксирована на участках №140625 и №140627: в списки внесен один и тот же адрес, по которому находится многоквартирный дом на улице Юбилейной.

Кроме того, в Бахмуте были замечены автомобили, развозящие избирателей-"карусельщиков": около 10 машин выехало с территории автопарка, принадлежащего перевозчику-монополисту в этом населенном пункте.

На избирательном участке №140058, к которому относится с.Веселая Долина и Бахмутский психоневрологический интернат, наблюдались случаи, когда в кабинку вместе с избирателем заходили посторонние лица.

Также известно, что 20 июля в пгт Заречное Лиманского района на участке №141124 члены избирательной комиссии заполняли и подписывали протоколы до окончания голосования – в 10 часов утра. В день выборов ситуация повторилась в пгт Яровая на участке №141131.

Теги: #опзж #нарушения #выборы
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