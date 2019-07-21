"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о нарушениях на 49-м округе Донецкой области

Наблюдатели и члены участковых территориальных комиссий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" зафиксировали массовые нарушения избирательного законодательства в избирательном округе №49 (Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы Донецкой области).

"Представителем нашей партии зафиксированы факты выноса бюллетеней с избирательных участков (участки №281, №288), прецеденты массового организованного подвоза и подкупа избирателей (участок №933). В этом округе члены участковых избирательных комиссий раздают на участках агитационные материалы одной из политических сил и ведут в пользу этой партии устную агитацию. Материалы по всем фактам нарушений собраны и будут переданы правоохранительным органам", - говорится в заявлении партии, обнародованной в воскресенье.

В партии обратились к ЦИК и правоохранителям с требованием отреагировать на случаи нарушений, а к международным и украинским наблюдателям - противодействовать попыткам фальсификаций волеизъявления граждан.

Ранее о нарушениях в день голосования на 49-м округе сообщили в штабе кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Сергея Сивохо.

По этому округу баллотируется 19 кандидатов, в том числе от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Валерий Гнатенко, от "Слуги народы" – Сергей Сивохо и от партии "Оппозиционный блок" - Борис Колесников.