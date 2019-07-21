Выборы2019

Выборы

14:47 21.07.2019

Борис Колесников: Я проголосовал за мир. Надеюсь, новому парламенту удастся его добиться уже в этом году

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Борис Колесников: Я проголосовал за мир. Надеюсь, новому парламенту удастся его добиться уже в этом году

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Кандидат в народні депутати України по 49 округу, прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков проголосував у Костянтинівці Донецької області.

«Я, як і весь Донбас, перш за все, чекаю від нового парламенту миру. Колись наші батьки говорили нам про те, що важливіше миру нічого немає, і головне - щоб не було війни. Тоді ніхто з нас до кінця не розумів, що це означає. Зараз це відчули всі», - зазначив Борис Колесніков.

За його словами, без миру Україні не вдасться забезпечити економічний розвиток і соціально відчутний результат.

«Без миру Україна не має перспектив. Я голосував за мир і сподіваюся, що новому парламенту вдасться швидко, вже в цьому році добитися миру. Головні завдання нового парламенту - світ, економіка. Економіка не заради економіки, а заради соціально відчутного результату. Все інше - вторинне. Нам потрібно вибиратися з ями, в яку наша країна потрапила ще в 1991 році. Всі країни Східної Європи виявилися успішнішими. У 1991 році ми були п'ятою економікою Європи, а сьогодні ми на 40 місці з 40. Це - справжня ганьба, і нам потрібно зробити все, щоб зайняти гідне місце і в Європі, і в світі», - підкреслив опозиційний прем'єр.

Теги: #парламентские_выборы #оппозиционный_блок
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