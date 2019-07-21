Выборы2019

Выборы

14:23 21.07.2019

Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатства после прохождения "Голоса" в Раду

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Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатства после прохождения "Голоса" в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что не намерен отказываться от депутатского мандата после прохождения его политической силы в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов народных депутатов.

"Эти слухи - это бред", - сказал Вакарчук журналистам после голосования на одном из избирательных участков Киева, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что после прохождения в парламент он намерен отказаться от депутатского мандата.

Теги: #вакарчук #депутатство #рада
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