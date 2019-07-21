Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатства после прохождения "Голоса" в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что не намерен отказываться от депутатского мандата после прохождения его политической силы в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов народных депутатов.

"Эти слухи - это бред", - сказал Вакарчук журналистам после голосования на одном из избирательных участков Киева, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что после прохождения в парламент он намерен отказаться от депутатского мандата.